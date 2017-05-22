«Пескара» обыграла «Палермо», одержав третью победу в чемпионате Италии
Футболисты «Пескары» в домашнем матче
предпоследнего 37-го тура чемпионата Италии переиграли «Палермо».
Встреча, прошедшая в понедельник в Пескаре на
стадионе «Адриатико», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом,
«Пескара» одержала третью победу в чемпионате, набрала 17 очков, но осталась на
последнем месте в турнирной таблице. У «Палермо» осталось 23 очка. Этот клуб
идет предпоследним, 19-м.
Напомним, что обе команды лишились шансов на
сохранения места в элите итальянского футбола.
В матчах последнего 38-го тура «Пескара» 28 мая в гостях сыграет с «Фиорентиной», а «Палермо» в этот день примет «Эмполи».
Матч
Голы
Мурич 15 (1:0). Митрита 87 (2:0).
Состав
Пескара: Фьорилло, Форназье, Бово, Бираги (Кампаньяро, 87), Зампано, Брюгман, Верре, Мемушай, Капрари, Мурич (Митрита, 46), Черри (Джилардино, 76)
Палермо: Фулиньяти, Рисполи (Трайковски, 76), Гольданига, Ционек, Алеесами, Гонсалес, Чочев, Яяло, Энрике (Ло Фасо, 64), Диаманти (Шалаи, 82), Несторовски
Предупреждения:
Судья:
Лука Паиретто (Италия)
Место и дата
22 мая 21:45, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция