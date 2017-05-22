«Пескара» обыграла «Палермо», одержав третью победу в чемпионате Италии

Футболисты «Пескары» в домашнем матче предпоследнего 37-го тура чемпионата Италии переиграли «Палермо».

Встреча, прошедшая в понедельник в Пескаре на стадионе «Адриатико», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Пескара» одержала третью победу в чемпионате, набрала 17 очков, но осталась на последнем месте в турнирной таблице. У «Палермо» осталось 23 очка. Этот клуб идет предпоследним, 19-м.

Напомним, что обе команды лишились шансов на сохранения места в элите итальянского футбола.

В матчах последнего 38-го тура «Пескара» 28 мая в гостях сыграет с «Фиорентиной», а «Палермо» в этот день примет «Эмполи».