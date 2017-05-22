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«Пескара» обыграла «Палермо», одержав третью победу в чемпионате Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Пескары» в домашнем матче предпоследнего 37-го тура чемпионата Италии переиграли «Палермо».

Встреча, прошедшая в понедельник в Пескаре на стадионе «Адриатико», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Пескара» одержала третью победу в чемпионате, набрала 17 очков, но осталась на последнем месте в турнирной таблице. У «Палермо» осталось 23 очка. Этот клуб идет предпоследним, 19-м.

Напомним, что обе команды лишились шансов на сохранения места в элите итальянского футбола.

В матчах последнего 38-го тура «Пескара» 28 мая в гостях сыграет с «Фиорентиной», а «Палермо» в этот день примет «Эмполи».

Матч

Пескара - Палермо - 2:0 (1:0)

Голы

Мурич 15 (1:0). Митрита 87 (2:0).

Состав

Пескара: Фьорилло, Форназье, Бово, Бираги (Кампаньяро, 87), Зампано, Брюгман, Верре, Мемушай, Капрари, Мурич (Митрита, 46), Черри (Джилардино, 76)

Палермо: Фулиньяти, Рисполи (Трайковски, 76), Гольданига, Ционек, Алеесами, Гонсалес, Чочев, Яяло, Энрике (Ло Фасо, 64), Диаманти (Шалаи, 82), Несторовски

Предупреждения:

Бираги, 43; Брюгман, 60 - нет

Судья:

Лука Паиретто (Италия)

Место и дата

22 мая 21:45, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция

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