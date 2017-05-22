«Динамо» обыграло «Сибиряк» и вышло вперед в серии
Подмосковное «Динамо» одолело «Сибиряк» из
Новосибирска в третьем матче полуфинального противостояния чемпионата России по
мини-футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Щелково, завершилась
со счетом 2:1 в пользу «Динамо». В его составе по голу забили Вилде и Ари. У
гостей отличился Сергей Иванов.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал
2-1 в пользу «Динамо». Четвертый матч противостояния состоится во
вторник в Щелково.
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