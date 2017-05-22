«Динамо» обыграло «Сибиряк» и вышло вперед в серии

Подмосковное «Динамо» одолело «Сибиряк» из Новосибирска в третьем матче полуфинального противостояния чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в понедельник в Щелково, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо». В его составе по голу забили Вилде и Ари. У гостей отличился Сергей Иванов.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Динамо». Четвертый матч противостояния состоится во вторник в Щелково.