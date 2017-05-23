Олег Кононов: У «Терека» будет два сбора в Австрии

Новый главный тренер «Терека» Олег Кононов рассказал о планах подготовки к следующему сезону.

– Как команда будет готовиться к новому сезону? Каков график сборов?

– У нас будет два сбора в Австрии, - приводит слова Кононова официальный сайт «Терека». Первый сбор пройдет с 9 по 20 июня, планируем провести два матча, 16 и 20 числа. На сборы отправится 25 футболистов, вероятно, 5-6 игроков будут в сборных, возьмем молодых футболистов с дубля. Возможно, уже подпишем кого-то из новичков, несколько футболистов клуб покидают в связи с истечением сроков контрактов.

Второй сбор пройдет с 24 июня по 5 июля, на этом сборе планируем провести пять матчей. Затем приедем в Грозный и продолжим подготовку к старту чемпионата. Хотим провести еще один товарищеский матч на «Ахмат-Арене».

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