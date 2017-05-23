Олег Кононов: Ледяхов и Байтиев останутся в тренерском штабе «Терека»
Новый главный тренер «Терека» Олег Кононов рассказал о своем
тренерском штабе в грозненской команде.
– Кто будет помогать Вам в тренерском штабе?
– Будет четыре тренера, приедет тренер вратарей, знаю, что в клубе есть очень хороший тренер Рамзан Цуцулаев, у нас будет серьезная программа, они будут работать с вратарями вдвоем, - приводит слова Кононова официальный сайт «Терека».
Будет тренер по
физической подготовке из Испании и еще один тренер из Испании. Также будет
тренер-россиянин в роли помощника. В штабе также останутся Игорь Ледяхов и Иса
Байтиев.
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