Олег Кононов: Ледяхов и Байтиев останутся в тренерском штабе «Терека»

Новый главный тренер «Терека» Олег Кононов рассказал о своем тренерском штабе в грозненской команде.

– Кто будет помогать Вам в тренерском штабе?

– Будет четыре тренера, приедет тренер вратарей, знаю, что в клубе есть очень хороший тренер Рамзан Цуцулаев, у нас будет серьезная программа, они будут работать с вратарями вдвоем, - приводит слова Кононова официальный сайт «Терека».

Будет тренер по физической подготовке из Испании и еще один тренер из Испании. Также будет тренер-россиянин в роли помощника. В штабе также останутся Игорь Ледяхов и Иса Байтиев.