Форвард «Спартака-2» Сакала принес победу молодежной сборной Замбии
Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала принес победу молодежной
сборной Замбии в первом туре проходящего в Южной Корее мирового первенства для
футболистов не старше 20 лет, сообщает официальный сайт красно-белых.
Замбийцы победили сборную Португалии со счетом 2:1. На 76-й
минуте этой игры Сакала сделал счет 2:0: он вошел в штрафную соперников и нанес
мощный удар в ближний угол.
24 мая команда Замбии, выступающая в группе С, сыграет со
сборной Ирана, а 27 мая — с командой Коста-Рики.
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