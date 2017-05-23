Форвард «Спартака-2» Сакала принес победу молодежной сборной Замбии

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала принес победу молодежной сборной Замбии в первом туре проходящего в Южной Корее мирового первенства для футболистов не старше 20 лет, сообщает официальный сайт красно-белых.

Замбийцы победили сборную Португалии со счетом 2:1. На 76-й минуте этой игры Сакала сделал счет 2:0: он вошел в штрафную соперников и нанес мощный удар в ближний угол.

24 мая команда Замбии, выступающая в группе С, сыграет со сборной Ирана, а 27 мая — с командой Коста-Рики.