Юрий Нестеренко: Спасибо болельщиками за то, что верят в команду

Вратарь «Рубина» Юрий Нестеренко, отыгравший на последнем рубеже в победном матче с пермским «Амкаром» (2:1), поделился мнением об игре.

«Игра сложилась удачно, мы выиграли. Забили два гола в первом тайме, что нам помогло относительно спокойно провести второй тайм.

В чем причина неудачного сезона, в целом? Какую-то одну причину назвать нельзя, мы будем разбираться, постараемся найти причины, решить проблемы за время летних сборов и в следующем сезоне порадовать болельщиков хорошей игрой и хорошим результатом.

Болельщикам хочу пожелать хороших отпусков, хорошо провести то время, пока будет футбольное межсезонье. Спасибо им за веру, за стойкость, за то, что ездили с нами даже в самые дальние города, спасибо за то, что верят в команду», - приводит слова Нестеренко официальный сайт «Рубина».