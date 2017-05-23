Юрий Нестеренко: Спасибо болельщиками за то, что верят в команду
Вратарь «Рубина» Юрий Нестеренко, отыгравший на последнем
рубеже в победном матче с пермским «Амкаром» (2:1), поделился мнением об игре.
«Игра сложилась удачно, мы выиграли. Забили два гола в
первом тайме, что нам помогло относительно спокойно провести второй тайм.
В чем причина неудачного сезона, в целом? Какую-то одну
причину назвать нельзя, мы будем разбираться, постараемся найти причины, решить
проблемы за время летних сборов и в следующем сезоне порадовать болельщиков
хорошей игрой и хорошим результатом.
Болельщикам хочу пожелать хороших отпусков, хорошо провести
то время, пока будет футбольное межсезонье. Спасибо им за веру, за стойкость,
за то, что ездили с нами даже в самые дальние города, спасибо за то, что верят
в команду», - приводит слова Нестеренко официальный сайт «Рубина».