Федерико Расич: В России играют тактически подкованные команды

Нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич поделился мнением о российской премьер-лиге.

- Какого вы мнения о российской премьер-лиге?

- Высокого. В России играют тактически подкованные команды. Против каждого соперника приходится тяжело.

- Какой матч вам больше понравился в составе тульского «Арсенала»?

- Против «Урала». Мне удалось забить два мяча и принести победу нашей команде. Отметил бы игру в Краснодаре. Несмотря на счет, мы действовали организованно.

- Когда были в Аргентине, что рассказывали о России?

- Ваша страна – огромная и очень разная. Удивительная природа и климат. Считаю, в Россию стоит приехать и зимой, и летом.