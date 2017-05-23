Федерико Расич: В России играют тактически подкованные команды
Нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич поделился
мнением о российской премьер-лиге.
- Какого вы мнения о
российской премьер-лиге?
- Высокого. В России играют тактически подкованные команды. Против каждого соперника приходится тяжело.
- Какой матч вам
больше понравился в составе тульского «Арсенала»?
- Против «Урала». Мне удалось забить два мяча и принести победу нашей команде. Отметил бы игру в Краснодаре. Несмотря на счет, мы действовали организованно.
- Когда были в Аргентине, что рассказывали о России?
- Ваша страна – огромная и очень разная. Удивительная природа и климат. Считаю, в Россию стоит приехать и зимой, и летом.
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