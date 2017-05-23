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«Крылья Советов» снова соберутся в Самаре 8 июня

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

На клубной базе «Крыльев Советов» состоялось совещание команды с руководством и тренерским штабом «Крыльев».

На нем было объявлено, что после двухнедельной паузы команда снова соберется в Самаре 8 июня и начнет подготовку к новому сезону.

Стоит отметить, что у тринадцати игроков закончились трудовые соглашения с «Крыльями Советов»: Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб, Кристиан Паскуато.

Сезон в ФНЛ стартует 8 июля. Календарь игр будет объявлен в конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в ближайшее время.

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