«Крылья Советов» снова соберутся в Самаре 8 июня
На клубной базе «Крыльев Советов» состоялось совещание команды с руководством и тренерским штабом «Крыльев».
На нем было
объявлено, что после двухнедельной паузы команда снова соберется в Самаре 8
июня и начнет подготовку к новому сезону.
Стоит отметить, что у тринадцати игроков закончились трудовые
соглашения с «Крыльями Советов»: Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий
Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван
Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб, Кристиан
Паскуато.
Сезон в ФНЛ стартует 8 июля. Календарь игр будет объявлен в
конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в
ближайшее время.
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