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Фатош Бечирай: В следующем сезоне мы будем играть там, где и должны

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Фатош Бечирай рассказал о своих ближайших планах.

«Отпуск у меня получится очень коротким – буквально три дня. 24 числа я должен прибыть в расположение сборной, где я пробуду до 10 июня. Потом приступлю уже к подготовке к сезону вместе с «Динамо».

В следующем сезоне мы будем играть там, где и должны – в премьер-лиге. Надеюсь, что и там будем выступать успешно», - приводит слова Бечирая официальный сайт «Динамо».

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