Фатош Бечирай: В следующем сезоне мы будем играть там, где и должны
Нападающий московского «Динамо» Фатош Бечирай рассказал о своих ближайших
планах.
«Отпуск у меня получится очень коротким – буквально три дня.
24 числа я должен прибыть в расположение сборной, где я пробуду до 10 июня.
Потом приступлю уже к подготовке к сезону вместе с «Динамо».
В следующем сезоне мы будем играть там, где и должны – в премьер-лиге.
Надеюсь, что и там будем выступать успешно», - приводит слова Бечирая
официальный сайт «Динамо».
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