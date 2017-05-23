Фатош Бечирай: В следующем сезоне мы будем играть там, где и должны

Нападающий московского «Динамо» Фатош Бечирай рассказал о своих ближайших планах.

«Отпуск у меня получится очень коротким – буквально три дня. 24 числа я должен прибыть в расположение сборной, где я пробуду до 10 июня. Потом приступлю уже к подготовке к сезону вместе с «Динамо».

В следующем сезоне мы будем играть там, где и должны – в премьер-лиге. Надеюсь, что и там будем выступать успешно», - приводит слова Бечирая официальный сайт «Динамо».