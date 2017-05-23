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Санчес и Видаль вошли в расширенный состав сборной Чили на Кубок конфедераций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци назвал расширенный состав на Кубок конфедераций 2017 года.

В состав вошли 29 футболистов, список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Клаудио Браво («Манчестер Сити», Англия), Джонни Эррера («Универсидад де Чили»), Кристофер Тоселли («Универсидад Католика»);

Защитники: Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Энцо Роко («Крус Асуль», Мексика), Эухенио Мена («Ресифе», Бразилия), Пауло Диас («Сан-Лоренсо», Аргентина), Гари Медель («Интер», Италия), Гонсало Хара, Жан Босежур (оба - «Универсидад де Чили»), Гильермо Марипан («Универсидад Католика»);

Полузащитники: Франсиско Сильва («Крус Асуль», Мексика), Чарлес Арангис («Байер», Германия), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Артуро Видаль («Бавария», Германия), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба - «Сельта», Испания), Сесар Пинарес («Унион Эспаньола»), Ерко Лейва («Универсидад де Чили»), Габриэль Суасо («Коло Коло»), Эдисон Пуч («Некакса», Мексика);

Нападающие: Алексис Санчес («Арсенал», Англия), Эдуардо Варгас («Тигрес», Мексика), Николас Кастильо («Пумас», Мексика), Анхело Сагаль («Уачипато»), Мартин Родригес («Крус Асуль», Мексика), Хосе Фуэнсалида («Универсидад Католика»), Леонардо Валенсиа («Палестино»), Фелипе Мора («Универсидад де Чили»).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили на турнире сыграет в одной группе с командами Германии, Камеруна и Австралии.

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