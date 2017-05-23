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Владимир Путин сегодня в Краснодаре встретится с президентом ФИФА Инфантино

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 23 мая в Краснодаре проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В рамках поездки запланирована встреча главы государства с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Кроме того, Путин также посетит комплекс тренировочных залов «Чемпион», детско-юношескую Академию футбольного клуба «Краснодар», а также стадион кубанской команды, где встретится с активом ведущих волонтерских объединений России.

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