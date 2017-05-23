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Валерий Рейнгольд: Учинивших разгром в Туле нужно жестоко наказывать

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поведение болельщиков московской команды, который учинили разгром в туле после матча 30-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:3).

«Это безобразие уже давно переходит все границы. Не буду называть безумцами всех болельщиков «Спартака», но есть люди, которые поджигают, провоцируют. С ними надо бороться. Основная масса – нормальные люди. Конечно, такого безобразия не должно быть. Нужно наводить порядок и жестоко наказывать провинившихся. Но наши чиновники работать не хотят. Они любят штрафовать. Но какой от них смысл?» - сказал Рейнгольд.

Напомним, что во время матча болельщики «Спартака» жгли файеры и ломали сиденья на стадионе, а также перелезали через заградительные решетки. После окончания матча они выбежали на стадион и сломали ворота.

Валерий Рейнгольд об игре «Спартака» и ЦСКА, тренер Гончаренко, а также жесткий ответ на критику Мирчи Луческу, оценил перспективы «Локомотива» в следующем сезоне и раскритиковал аутсайдеров и разгромил участников стыковых матчей.


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