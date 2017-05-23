В результате взрыва у «Манчестер Арены» погибло 19 человек
В Манчестере около «Манчестер Арены» прогремело два взрыва,
в результате которых погибли люди, сообщает Daily Mail.
Взрывы произошли во врем концерта Арианы
Гранде. Как только певица закончила исполнять последнюю песню и покинула сцену
послышались громкие хлопки.
Полиция Манчестера официально подтвердила, что 19 человек погибло и около 50 ранены. Также была подтверждена информация, что произошедшее рассматривается как «террористический инцидент».
Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY— G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г.
«Манчестер Арена» - самое крупное спортивным сооружением Великобритании
закрытого типа. Стадион вмещает до 21-й тысячи зрителей. На этой арене свои
матчи проводят местная баскетбольная и хоккейная команды.
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