В результате взрыва у «Манчестер Арены» погибло 19 человек

В Манчестере около «Манчестер Арены» прогремело два взрыва, в результате которых погибли люди, сообщает Daily Mail.

Взрывы произошли во врем концерта Арианы Гранде. Как только певица закончила исполнять последнюю песню и покинула сцену послышались громкие хлопки.

Полиция Манчестера официально подтвердила, что 19 человек погибло и около 50 ранены. Также была подтверждена информация, что произошедшее рассматривается как «террористический инцидент».

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г.

«Манчестер Арена» - самое крупное спортивным сооружением Великобритании закрытого типа. Стадион вмещает до 21-й тысячи зрителей. На этой арене свои матчи проводят местная баскетбольная и хоккейная команды.