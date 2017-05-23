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В результате взрыва у «Манчестер Арены» погибло 19 человек

Источник:  Daily MailКомментарии

В Манчестере около «Манчестер Арены» прогремело два взрыва, в результате которых погибли люди, сообщает Daily Mail.

Взрывы произошли во врем концерта Арианы Гранде. Как только певица закончила исполнять последнюю песню и покинула сцену послышались громкие хлопки.

Полиция Манчестера официально подтвердила, что 19 человек погибло и около 50 ранены. Также была подтверждена информация, что произошедшее рассматривается как «террористический инцидент».

«Манчестер Арена» - самое крупное спортивным сооружением Великобритании закрытого типа. Стадион вмещает до 21-й тысячи зрителей. На этой арене свои матчи проводят местная баскетбольная и хоккейная команды.

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