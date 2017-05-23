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Валерий Рейнгольд: На месте руководства «Зенита» в секунду бы уволил Луческу

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу.

– Сезон он завалил – это факт. Кто проводил селекцию? Луческу. По его рекомендациям набирали игроков. И селекцию он завалил.  Луческу перепутал первенство Украины и России. В Украине играют две команды, а в России играют все.

Повторяю, сезон завалил Луческу. У него все виноваты. И судьи, и игроки, и Рейнгольд. Где бы хоть раз такое позволил себе Массимо Каррера? А этот жалуется – судьи плохие, трусы длинные и ветер не в ту сторону дует.

– На месте руководства «Зенита» вы бы расстались с Луческу?
– В секунду. Не мне вам говорить, какие задачи перед ним ставились. Самый богатый клуб не только в России, но и в Восточной Европе. Он завалил сезон и пусть терпит критику, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что «Зенит» по итогам сезона занял третье место в РФПЛ и второй год подряд не сможет выступить в Лиге чемпионов.

Валерий Рейнгольд жестко отвечает главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу

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