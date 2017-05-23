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Валерий Рейнгольд: Зачем «Краснодару» Торбинский и Быстров? Они два года в футбол не играли

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о том, чего не хватает «Краснодару».

– В первую очередь жесткого тренера.  Я хорошо отношусь к Игорю Шалимову. Он мой одноклубник. Но он не тренер. Игроков «Краснодара» нужно каждый раз бить по ушам, чтобы они выкладывались полностью. Нужно быть мужиками. И еще «Краснодару» нужно искать усиление. У них есть только 11 человек. Очень тяжело играть таким составом. Половину игроков можно гнать. Дмитрий Торбинский и Владимир Быстров уже два года в футбол не играли. Что они забыли в «Краснодаре»? Ушел Ари, игрок забивающий. Играть на старом багаже не получится. Нужно усилиться. Не найдутся деньги у Сергея Галицкого, так и продолжится: игру выиграл – проиграл, две выиграл – проиграл, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что «Краснодар» только после 30-го тура сумел подняться на четвертое место РФПЛ, которое позволит команде выступить в Лиге Европы.  

Валерий Рейнгольд об игре «Спартака» и ЦСКА, тренер Гончаренко, а также жесткий ответ на критику Мирчи Луческу, оценил перспективы «Локомотива» в следующем сезоне и раскритиковал аутсайдеров и разгромил участников стыковых матчей.

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