Валерий Рейнгольд: Посоветовал им подольше задержаться в ФНЛ
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал «Крылья Советов», которые в заключительном туре РФПЛ проиграли «Тереку» (1:3)
– Не жалко «Крылья»,
вылетевшие из РФПЛ?
– Абсолютно. Еще бы посоветовал им подольше задержаться в ФНЛ. Это же футбольный паразитизм. Если бы «Крылья» выиграли, они бы набрали 31 очков и остались бы без стыковых матчей. Нет, валяли дурака и позорно проиграли матч. Зачем их жалеть, если они приличную зарплату за такое получают? – сказал Рейнгольд.
Напомним, что «Крылья Советов» набрали 28 очков по итогам 30 матчей. Столько же баллов набрал и тульский «Арсенал», но по дополнительным показателям он оказался выше и сыграет в стыковых матчах с красноярским «Енисеем». «Крылья Советов» заняли 15-е место и напрямую покинули РФПЛ.
Валерий Рейнгольд об игре «Спартака» и ЦСКА, тренер Гончаренко, а также жесткий ответ на критику Мирчи Луческу, оценил перспективы «Локомотива» в следующем сезоне и раскритиковал аутсайдеров и разгромил участников стыковых матчей.