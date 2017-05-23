Валерий Рейнгольд: Посоветовал им подольше задержаться в ФНЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал «Крылья Советов», которые в заключительном туре РФПЛ проиграли «Тереку» (1:3)

– Не жалко «Крылья», вылетевшие из РФПЛ?

– Абсолютно. Еще бы посоветовал им подольше задержаться в ФНЛ. Это же футбольный паразитизм. Если бы «Крылья» выиграли, они бы набрали 31 очков и остались бы без стыковых матчей. Нет, валяли дурака и позорно проиграли матч. Зачем их жалеть, если они приличную зарплату за такое получают? – сказал Рейнгольд.

Напомним, что «Крылья Советов» набрали 28 очков по итогам 30 матчей. Столько же баллов набрал и тульский «Арсенал», но по дополнительным показателям он оказался выше и сыграет в стыковых матчах с красноярским «Енисеем». «Крылья Советов» заняли 15-е место и напрямую покинули РФПЛ.