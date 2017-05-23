Сергей Семак: Живу в центре Уфы и семью перевез из Санкт-Петербурга

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о своей жизни в столице Башкортостана.

– Сергей Богданович, адаптировались к жизни в Уфе?

– Да, я здесь уже почти четыре месяца. Живу в центре города, семью перевез из Санкт-Петербурга, – приводит слова Семака «Лента.Ру» – Сначала было, конечно, сложно. Но сейчас все наладилось. К переезду вообще отнесся спокойно, ведь я не раз менял место жительства.

– Как скоро к вам приехала семья?

– Практически сразу после окончания тренировочных сборов в марте. Кто-то из детей окончил четверть в школе и приехал чуть позже, в конце марта. Но с 1 апреля все дети пошли в школу в Уфе. Было ли тяжело без семьи? Знаете, первые два месяца мы практически полностью провели на сборах, работали на Кипре и в Испании. Времени свободного практически не было — с утра до вечера на работе. Поэтому тосковать было некогда.