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Филип Крэйвен: Мы хотим, чтобы паралимпийцы России участвовали в Играх 2018 года

Источник:  RT на русскомКомментарии

Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен рассказал о шансах российских паралимпийцев выступить Играх в 2018 году.

– Каковы шансы российских паралимпийцев на участие в играх в Корее в 2018 году, исходя из сложившихся обстоятельств?
– По-моему, эту пресс-конференцию созвали именно потому, что близок момент, после которого шанс на участие российских паралимпийцев будет практически нулевым, – приводит слова Крэйвена RT на русском. – Кардинальные перемены мы ожидаем увидеть и оценить самое позднее в начале сентября.

– И все-таки, каковы, на ваш взгляд, шансы?
– Не могу сказать, что имею свой, отличный взгляд по этому вопросу. Решения принимает исполком Международного паралимпийского комитета, я же лишь доношу их волю до общественности. Мы, безусловно, хотим, чтобы Россия участвовала в играх в Пхёнчхане, но для этого нужно выполнить большой объём работы. 

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