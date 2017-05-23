Филип Крэйвен: Удалось достигнуть приличного прогресса в вопросе восстановления членства ПКР в МПК

Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен рассказал о прогрессе, которого добился ПКР в вопросе восстановления членства в МПК.

«Как вам известно, Международный паралимпийский комитет назначил рабочую группу из пяти человек, которая служит посредником между нашей организацией и Паралимпийским комитетом России. Как отметил сегодня на пресс-конференции глава этой группы Энди Паркинсон, в последнее время удалось достигнуть приличного прогресса в данном вопросе. На встречах царила атмосфера сотрудничества. В начале года ПКР создал координационный комитет и совместно с МПК разработал «дорожную карту» по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете, некоторые пункты которой уже выполнены.

Теперь необходимо взглянуть на то, какие шаги сейчас предпринимает Россия и какие конкретно меры принимает, чтобы гарантировать паралимпийскому миру и широкой спортивной общественности, что подобная ситуация не повторится. Содержащиеся в докладе Макларена выводы по-настоящему ужасны как для мирового, так и для российского спорта. А значит, необходимы перемены», - приводит слова Крэйвена RT на русском.