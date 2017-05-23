Филип Крэйвен: Удалось достигнуть приличного прогресса в вопросе восстановления членства ПКР в МПК
Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен
рассказал о прогрессе, которого добился ПКР в вопросе восстановления членства в
МПК.
«Как вам известно, Международный паралимпийский комитет
назначил рабочую группу из пяти человек, которая служит посредником между нашей
организацией и Паралимпийским комитетом России. Как отметил сегодня на
пресс-конференции глава этой группы Энди Паркинсон, в последнее время удалось
достигнуть приличного прогресса в данном вопросе. На встречах царила атмосфера
сотрудничества. В начале года ПКР создал координационный комитет и совместно с
МПК разработал «дорожную карту» по восстановлению членства в Международном
паралимпийском комитете, некоторые пункты которой уже выполнены.
Теперь необходимо взглянуть на то, какие шаги сейчас
предпринимает Россия и какие конкретно меры принимает, чтобы гарантировать
паралимпийскому миру и широкой спортивной общественности, что подобная ситуация
не повторится. Содержащиеся в докладе Макларена выводы по-настоящему ужасны как
для мирового, так и для российского спорта. А значит, необходимы перемены», -
приводит слова Крэйвена RT на русском.