Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл1 : 0Анахайм
Баскетбол  Сан-Антонио- : -Голден Стэйт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Филип Крэйвен: Удалось достигнуть приличного прогресса в вопросе восстановления членства ПКР в МПК

Источник:  RT на русскомКомментарии

Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен рассказал о прогрессе, которого добился ПКР в вопросе восстановления членства в МПК.

«Как вам известно, Международный паралимпийский комитет назначил рабочую группу из пяти человек, которая служит посредником между нашей организацией и Паралимпийским комитетом России. Как отметил сегодня на пресс-конференции глава этой группы Энди Паркинсон, в последнее время удалось достигнуть приличного прогресса в данном вопросе. На встречах царила атмосфера сотрудничества. В начале года ПКР создал координационный комитет и совместно с МПК разработал «дорожную карту» по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете, некоторые пункты которой уже выполнены.

Теперь необходимо взглянуть на то, какие шаги сейчас предпринимает Россия и какие конкретно меры принимает, чтобы гарантировать паралимпийскому миру и широкой спортивной общественности, что подобная ситуация не повторится. Содержащиеся в докладе Макларена выводы по-настоящему ужасны как для мирового, так и для российского спорта. А значит, необходимы перемены», - приводит слова Крэйвена RT на русском.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Филип Крэйвен: Мы хотим, чтобы паралимпийцы России участвовали в Играх 2018 годаПрезидент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен рассказал о шансах российских паралимпийцев выступить Играх в 2018 году.Глушаков – лучший футболист сезона, Кононов возглавил «Терек». Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.Виталий Смирнов: ПКР проделал огромную работу, решение МПК вызывает большое сожалениеГлава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов высказался о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).Международный паралимпийский комитет не восстановил членство в организации Паралимпийского комитета РоссииМеждународный паралимпийский комитет (МПК) на заседании единогласным решением участников совета не восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР).Владимир Лукин: Позиции ПКР и МПК сблизилисьПрезидент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин рассказал об итогах встречи с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросу восстановления членства ПКР.Вице-президент ПКР: Отказ в участии в отборе к Пхенчхану может быть снять, когда отборочных соревнований уже не будетВице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин рассказал о переговорах с Международным паралимпийским комитетом (МПК) об участии российских спортсменов в отборочных соревнованиях перед Играми в Пхенчхане.Тренер сборной России по следж-хоккею умер в Южной КорееСтарший тренер сборной команды России по следж-хоккею Сергей Самойлов скончался в Южной Корее, где проходили соревнования в рамках чемпионата мира по следж-хоккею, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР по поводу отстранения от Паралимпиады-2016Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне оставить в силе отстранение ПКР от членства в Международном паралимпийском комитете, сообщается на официальном сайте суда.Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете не будет восстановлено до выполнения всех критериевЧлен исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаил Терентьев рассказал о том, когда организация может восстановить членство в Международном паралимпийском комитете.МПК не разрешил российским паралимпийцам выступать под нейтральным флагомСовет спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) не поддержал предложение члена исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаила Терентьева о разрешении россиянам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, сообщает RT.МПК пока не видит оснований для восстановления членства Паралимпийского комитета РоссииРабочая группа Международного паралимпийского комитета (МПК) на данный момент не видит оснований для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной организации.ПКР разрешит спортсменам выступать под нейтральным флагомГлава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не станет возражать, если российские спортсмены примут решение выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.20 федераций допустили российских паралимпийцев до международных стартов20 международных федераций допустили российских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года, заявил председатель исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), первый вице-президент организации Павел Рожков.Замглавы ПКР: Люди за несравнимо меньшее нарушение получили несравнимо большее наказаниеЗамглавы Паралимпийского комитета России Олег Смолкин считает, что наших спортсменов еще могут допустить до Игр-2018.Мимо Пхенчхана? Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018Мимо Пхенчхана? Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018МПК отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018.Слушания по иску российских паралимпийцев к МПК пройдут 15 мартаКак сообщает официальный сайт CAS, слушания по объединенному иску Маргариты Гончаровой и других российских паралимпийцев к Международному паралимпийскому комитету (IPC) состоятся 15 марта.Ирина Громова: Попался на допинге – наказывайте! А пока только словаИрина Громова: Попался на допинге – наказывайте! А пока только словаСтарший тренер паралимпийской сборной России – о решении Международного паралимпийского комитета не разрешать нашим спортсменам участвоватьИрина Громова: Никто в ПКР с нами не советуетсяСтарший тренер паралимпийской сборной России – о решении Международного паралимпийского комитета не разрешать нашим спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде-2018.МПК: Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой, санкции будут снятыНа официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК) появилось сообщение, адресованное российским спортсменам. Отметим, что ранее стало известно о том, что МПК отказал спортсменам из РФ участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под конкретные гарантии ПКР.Михаил Дегтярев: Дискриминация спортсменов по национальному признаку – тупиковый путьПредседатель комитета Госдумы РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Михаил Дегтярев высказался о решении МПК (Международного паралимпийского комитета) отказать российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под конкретные гарантии ПКР.
Хоккей
Букмекеры высоко оценивают шансы «Нэшвилла» завершить серию с «Анахаймом» в шестом матче
Хоккей
Шведы, чехи и швейцарцы сыграют в одной группе с россиянами на ЧМ-2018
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» сдал «Арсеналу» матч? Договорняк 0:3 не проигрывают
Футбол
Игорь Лебедев: Матч «Арсенал» – «Спартак» мог быть договорным
все новости
ПКР
ПКР
IPC (МПК)
IPC (МПК)