Полуфиналы и финал Юниорского ЧМ по хоккею 2018 года пройдут в Челябинске
Полуфиналы, финал и матч за третье место чемпионата мира по
хоккею 2018 года пройдут в Челябинске, заявил министр спорта региона Леонид
Одер.
«Сроки чемпионата совпадают с финалом плей-офф кубка
Гагарина. Зная чемпионские амбиции «Металлурга», было решено провести
полуфинальные матчи юниорского турнира, а также финал и матч за третье место в
Челябинске. При этом в Магнитогорске арена «Металлург» в ходе чемпионата
задействована не будет», - приводит слова Одера Znak.com.
Напомним, юниорский ЧМ-2018 пройдет в Магнитогорске и
Челябинске с 19 по 29 апреля.
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