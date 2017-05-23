Полуфиналы и финал Юниорского ЧМ по хоккею 2018 года пройдут в Челябинске

Полуфиналы, финал и матч за третье место чемпионата мира по хоккею 2018 года пройдут в Челябинске, заявил министр спорта региона Леонид Одер.

«Сроки чемпионата совпадают с финалом плей-офф кубка Гагарина. Зная чемпионские амбиции «Металлурга», было решено провести полуфинальные матчи юниорского турнира, а также финал и матч за третье место в Челябинске. При этом в Магнитогорске арена «Металлург» в ходе чемпионата задействована не будет», - приводит слова Одера Znak.com.

Напомним, юниорский ЧМ-2018 пройдет в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля.