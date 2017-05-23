Артем Ребров: Акинфеева признали лучшим вратарем? Зато у меня золотая медаль

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями о сезоне, отметив, что не расстроился из-за того, что не его признали лучшим вратарем.

– Можно ли сказать, что это лучший сезон в карьере?

– Он был таковым не только для меня, но и для всей команды, – передает слова Реброва «Матч ТВ». – Мы стали чемпионами, и большинство номинаций по итогам сезона остались за нами. Это самое главное.

– Расстроились, что лучшим вратарем признали не вас, а Игоря Акинфеева?

– Абсолютно не расстроился. Самое главное – у меня есть золотая медаль чемпионата.