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Артем Ребров: Акинфеева признали лучшим вратарем? Зато у меня золотая медаль

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями о сезоне, отметив, что не расстроился из-за того, что не его признали лучшим вратарем.

– Можно ли сказать, что это лучший сезон в карьере?
– Он был таковым не только для меня, но и для всей команды, – передает слова Реброва «Матч ТВ». – Мы стали чемпионами, и большинство номинаций по итогам сезона остались за нами. Это самое главное.

– Расстроились, что лучшим вратарем признали не вас, а Игоря Акинфеева?
– Абсолютно не расстроился. Самое главное – у меня есть золотая медаль чемпионата.

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