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Владислав Наместников: Готов при любой возможности приехать в сборную России

Источник:  ИзвестияКомментарии

Нападающий «Тампы» и сборной России Владислав Наместников рассказал о своих задачах на ближайший год.

- Главным тренером «Тампы» является Джон Купер, возглавлявший сборную Канады на прошедшем чемпионате мира. Что он за человек?
- Очень спокойный, никогда не паникует, даже в критической ситуации. Способен успокоить команду, когда что-то не получается, всегда говорит: «Парни, вы лучшие, все делаете правильно, но поменьше суеты». Возможно, что-то подобное он говорил и канадским хоккеистам перед третьим периодом полуфинального матча с нами.

- Какие ставите перед собой задачи на ближайший год?
- Хорошо отдохнуть и подготовиться к следующему сезону. У «Тампы» задача только одна – выигрыш Кубка Стэнли. Также я готов при любой возможности приехать в сборную России, выступать за которую было большой честью. Особенно с такими болельщиками, которые поддерживали нас весь турнир и даже после поражения от Канады благодарили за игру.

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