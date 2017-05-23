Джолион Палмер: Идеальный круг в Монако – самое лучшее чувство в автогонках

Пилот «Рено» Джолион Палмер рассказал о предстоящем этапе Формулы-1, который пройдет В Монако.

«Такой другой гонки как в Монако в календаре нет. Я всегда люблю приезжать сюда. Это уникальное событие с характерным для него пафосом, гламуром, яхтами, богатыми и известными людьми.

Когда ты проезжаешь идеальный круг в Монако, это самое лучшее чувство в автогонках. Тут важно сохранять максимальную концентрацию и надеяться на то, что ты преодолеешь следующий вираж», - приводит слова Палмера Autosport.com.ru.

Напомним, Гран-при Монако пройдет с 26 по 28 мая.