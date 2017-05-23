Сидни Кросби: «Оттава» покажет свою лучшую игру, мы должны ответить тем же

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после матча с «Оттавой» (7:0) поделился ожиданиями от следующей встречи с «Сенаторз» в финале конференции.

«Победа есть победа, и неважно с каким счетом она одержана. Мы думаем только о следующей игре, в которой нам будет противостоять отчаянная группа людей.

Без способности восстанавливаться после таких поражений в финал конференции не выходят. Они покажут свою лучшую игру, и мы должны ответить тем же.

Крайне важно будет хорошо начать матч. Это важный фактор, который доказывал свою значимость в предыдущих встречах», - приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.