Сидни Кросби: «Оттава» покажет свою лучшую игру, мы должны ответить тем же
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби после матча с «Оттавой»
(7:0) поделился ожиданиями от следующей встречи с «Сенаторз» в финале
конференции.
«Победа есть победа, и неважно с каким счетом она
одержана. Мы думаем только о следующей игре, в которой нам будет противостоять
отчаянная группа людей.
Без способности восстанавливаться после таких поражений в
финал конференции не выходят. Они покажут свою лучшую игру, и мы должны
ответить тем же.
Крайне важно будет хорошо начать матч. Это важный фактор, который доказывал свою значимость в предыдущих встречах», - приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
Матч
Место и дата
24 мая 03:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически