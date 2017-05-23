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Евгений Калешин: «Кубань» не реализовала свой потенциал и не выполнила поставленную задачу

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин подвел итоги ушедшего сезона первенства ФНЛ.

«По итогам прошедшего чемпионата можно сказать, что команда не реализовала свой потенциал и не смогла решить поставленную задачу – выйти в премьер-лигу. На это были объективные причины, такие как абсолютно новый состав: к сожалению, игроки очень много времени потратили на притирку друг к другу, на формирование определенной игры, которая бы позволяла стабильно добиваться результата.

Субъективные причины – это нестабильная работа всего клуба на определенных этапах. Ни для кого не секрет финансовые проблемы, которые преследовали нас на протяжении всего первенства. Они, конечно же, оказали серьезное влияние на итоговый результат.

Нужно принять этот результат, проанализировать его и двигаться дальше. В футболе все можно очень быстро поменять, если очень хорошо работать», - приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани».

Напомним, «Кубань» с 55-ю очками заняла седьмое место в турнирной таблице.

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