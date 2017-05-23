«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и вышел в финал Кубка Стэнли
В шестом матче серии финала Западной конференции Кубка
Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Анахайм» со счетом 6:3.
В составе победителей хет-трик оформил Колтон Сишонс, дубль - Остин Уотсон и единожды отличился Филип Форсберг, а у
гостей шайбы забросили Ондржей Каше, Крис Вагнер и Кэм Фаулер.
Таким образом, «Предаторз» одержали победу в финальной серии Западной конференции со счетом 4-2. За Кубок Стэнли «Нэшвилл» поборется с победителем пары финала Востока - «Питтсбург» - «Оттава» (3-2 – счет в серии).
Стоит отметить, что хоккейный клуб из штата Теннеси впервые в истории пробился в финал Кубка Стэнли.
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Финал
Шестой матч
Матч
Нэшвилл - Анахайм - 6:3 (2:0, 0:1, 4:2)
Голы:
Уотсон (Вебер, Ирвин), 1:21 (1:0). Сишонс (Аберг), 8:47 (2:0). Каше (Гецлаф, Ватанен), 24:45 (2:1). Сишонс (Форсберг, Аберг), 43:00 (3:1). Вагнер (Верметт, N. Kerdiles), 45:00 (3:2). Фаулер (Ватанен), 48:52 (3:3). Сишонс (Ярнкрок), 54:00 (4:3). Форсберг (Фиддлер), 57:38 (5:3). Уотсон (Эллис), 58:26 (6:3).
Место и дата
23 мая 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция