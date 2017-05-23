«Голдэн Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА, победив «Сан-Антонио»
Фото: Gettyimages.ru
В четвертом матче серии финала Западной конференции НБА «Голден
Стэйт» на выезде обыграл «Сан-Антонио» со счетом 129:115 (31:19, 34:32, 31:27,
33:37).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз»
Стивен Карри, в его активе 36 очков, 5 подборов и 6 передач.
Таким образом, «Голден Стэйт» в серии до четырех побед взял
верх в четвертом матче кряду (4:0) и вышел в финал плей-офф НБА, где сыграет с
победителем пары финала Востока – «Бостон» - «Кливленд» (1-2 – счет в серии).
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Финал
Четвертый матч
Матч
Сан-Антонио - Голден Стэйт - 115:129
Место и дата
23 мая 04:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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