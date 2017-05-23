Дженсон Баттон: Я дважды упал в воду, работая на симуляторе
Пилот «Макларен» Дженсон Баттон рассказал о подготовке на
симуляторе в преддверии Гран-при Монако.
«Как только я запрыгнул в симулятор, то ощущал дискомфорт в
пилотировании. Это было до обновлений. Мы внесли некоторые коррективы в
настройки, и я стал чувствовать себя за рулем гораздо увереннее.
Кроме того, я дважды упал в воду, работая на симуляторе.
Надеюсь, этого не случится в гонке. После первого поворота следует подъем: я
вылетел на правую сторону, и машина перевернулась. Раньше я никогда не
переворачивался на симуляторе.
К счастью, эффект от переворота не такой, как в реальной
жизни, но ты все равно ощущаешь толчок и перегрузки», - приводит слова Баттона Autosport.com.ru.
Напомним, гран-при Монако пройдет с 26 по 28 мая, в этом этапе Баттон выступит в болиде «Макларена» вместо Фернандо Алонсо, который пробует свои силы в Индикаре.