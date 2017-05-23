Теракт у «Манчестер Арены», «Нэшвилл» в финале Кубка Стэнли и новый тренер «Терека». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

Главная новость минувшей ночи: Теракт у «Манчестер Арены», в результате которого погибло 19 человек и более 50 ранены.

Известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни.

Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова новым наставником грозненского футбольного клуба.

Олег Кононов рассказал о том, как провел свой первый рабочий день в Грозном.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в понедельник был признан лучшим игроком сезона-2016/17 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Также Исполком РФС утвердил список 33-х лучших футболистов РФПЛ.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич успешно перенес операцию, которая была сделана в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы.

Шведы, чехи и швейцарцы сыграют в одной группе с россиянами на ЧМ-2018.

Алексис Санчес и Артуро Видаль вошли в расширенный состав сборной Чили на Кубок конфедераций.

Владимир Путин сегодня в Краснодаре встретится с президентом ФИФА Инфантино.

«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» и стал первым финалистом Кубка Стэнли.

«Голдэн Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА, победив «Сан-Антонио».

Видео дня: Павел Погребняк в форме полицейского снялся в клипе жены

Цитата дня: «Акинфеева признали лучшим вратарем? Зато у меня золотая медаль», - Артем Ребров.

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