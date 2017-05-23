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Зидан обсудил с президентом «Реала» трансфер Канте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует укрепить состав своей команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает Don Balon, французский специалист обозначил главную цель для «сливочных» и это полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, признанный лучшим игроком премьер-лиги по итогам минувшего сезона.

Отмечается, что наставник «бланкос» недоволен выступлением хавбека Карлоса Каземиро и собирается приобрести нового игрока на эту позицию.

При этом источник уверяет, что Зидан уже обсудил тему трансфера своего соотечественника с президентом «Реала».

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