Зидан обсудил с президентом «Реала» трансфер Канте
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует укрепить состав своей команды в летнее трансферное окно.
Как сообщает Don Balon, французский специалист обозначил главную цель для «сливочных» и это полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, признанный лучшим игроком премьер-лиги по итогам минувшего сезона.
Отмечается, что наставник «бланкос» недоволен выступлением хавбека Карлоса Каземиро и собирается приобрести нового игрока на эту позицию.
При этом источник уверяет, что Зидан уже обсудил тему трансфера своего соотечественника с президентом «Реала».
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