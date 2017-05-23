Ди Мария хочет вернуться в «Реал»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария готов сменить клубную прописку грядущим летом.

Как сообщает Don Balon, игрок сборной Аргентины не прочь вернуться в мадридский «Реал», цвета которого он защищал с 2010 по 2014 гг.

Ранее сообщалось, что футболист покинул «сливочных» и перешел в «Манчестер Юнайтед» из-за трансфера Хамеса Родригеса.

Последний, как сообщает пресса, покинет «бланкос» в ближайшее время из-за непростых отношений с наставником «Реала» Зинедином Зиданом.