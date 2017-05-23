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Артем Ребров: Сборная России? Мне 33 года, у меня семья, и я хотел бы спокойно готовиться в «Спартаке»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров объяснил, почему его нет в заявке сборной России, которая в ближайшее время начнет подготовку к Кубку конфедераций-2017.

«Как часто бывает, у нас любят из контекста вырвать какие-то слова и поставить их в главные новости. Если брать слова «отказываюсь» или «не отказываюсь» от сборной, то правильно второе. Я не отказывался от сборной, и мое нежелание быть условным вторым номером не значит, что я обиженный и для меня есть только роль первого номера. Мне 33 года, у меня семья, растут дети, и я бы хотел спокойно готовиться в клубе и проводить время с близкими, поскольку со сборной очень напряженный график и не каждый его выдержит. Тем более для молодых вратарей было бы полезнее побыть рядом с Акинфеевым, окунуться в атмосферу сборной.

Если, не дай бог, что-то случается, главный тренер может всегда мне позвонить, попросить приехать в сборную, и я с радостью откликнусь. Нет ни конфликтов, ни разногласий. Мы видимся, здороваемся, общаемся, и у нас здоровый диалог. Нет ничего такого, что пытаются выдумать», – сказал Ребров в эфире программы «Футбол России».

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