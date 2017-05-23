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Габриэль Жезус: Мы разочарованы своим выступлением, поскольку не смогли побороться за трофей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус подвел итоги минувшего сезона. Напомним, команда Хосепа Гвардиолы заняла третье место в таблице АПЛ.

«Мы немного разочарованы своим выступлением, поскольку не смогли побороться за трофей. Все игроки с нетерпением ждут начала нового сезона.

«Манчестер Сити» вышел в квалификацию Лиги чемпионов. Очевидно, наша команда прогрессирует. Надеюсь, в следующем сезоне мы станем сильнее и сможем завоевать не один трофей», – сказал бразилец в интервью Sky Sports.

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