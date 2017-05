УЕФА: Все наши мысли сейчас с жертвами и семьями пострадавших

В пресс-службе УЕФА выразили соболезнования пострадавшим от взрыва на «Манчестер Арене».

Напомним, в понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт.

По информации полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

«УЕФА потрясен атакой, совершенной вечером в Манчестере. Все наши мысли сейчас с жертвами и семьями пострадавших», – говорится в сообщении УЕФА в Twitter.

UEFA is shocked by last night's attack in Manchester. Our thoughts are with the victims and the families of those affected.