Агент: Кононов – один из сильнейших тренеров современности на постсоветском пространстве

Футбольный агент Вадим Шаблий высказался о назначении белорусского специалиста Олега Кононова на пост наставника «Терека».

«Олег Георгиевич Кононов, на мой взгляд, – один из сильнейших тренеров современности на постсоветском пространстве. Под его руководством далеко не топовые клубы, как, к примеру, львовские «Карпаты» или «Краснодар», достигали своих исторически высоких результатов.

Но, несмотря на свои успехи, он не останавливается на достигнутом и постоянно работает над собой, чтобы совершенствоваться. За годы нашего общения меня не покидает ощущение, что Олег Георгиевич думает о футболе 24 часа в сутки.

Этот специалист живет игрой, у него полно различных идей и громадное желание воплотить их в жизнь. Искренне желаю успеха человеку, к которому отношусь с огромнейшим уважением и у которого стараюсь многое перенимать в формировании собственных взглядов на современный футбол», – цитирует агента Sport.ua.

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