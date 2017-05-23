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Касильяс получил предложение от «Ливерпуля»

Источник:  ASКомментарии

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетное издание AS.

Согласно источнику, к игроку сборной Испании проявляет интерес «Ливерпуль». Отмечается, что футболист получил предложение от мерсисайдского клуба и намерен отказать другим командам ради переезда в премьер-лигу.

Источник уверяет, что помимо «красных» на вратаря претендуют клубы из Катара и Турции. Однако, экс-капитан «Реала» намерен перейти в «Ливерпуль», который в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Добавим, что контракт Касильяса с «Порту» истекает в июне этого года.

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