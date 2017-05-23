Халк может заменить Санчеса в «Арсенале»

Тренерский штаб лондонского «Арсенала» начал поиски замены нападающему Алексису Санчесу, который может покинуть клуб грядущим летом.

Как сообщает Don Balon, в случае, если игрок сборной Чили решится сменить клубную прописку, руководство попробует выкупить у китайского «Шанхай СИПГ» экс-полузащитника «Зенита» Халка, который перебрался в азиатский чемпионат минувшим летом.

Ранее Twitter сборной Чили выложил заявку национальной команды на Кубок конфедераций, в котором Санчес числился, как игрок «Баварии». Позже этот пост был удален. По информации СМИ, помимо немецкого клуба в услугах нападающего «пушкарей» заинтересованы «ПСЖ», «Ювентус», «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».

Что касается Халка, то в нынешнем сезоне он провел 15 матчей, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает 30-летнего бразильца в 22 млн евро, а его контракт с китайским клубом рассчитан до 2020 года.