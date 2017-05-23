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Шеннон Бриггс провалил допинг-тест

Источник:  ESPNКомментарии

Американский боксер-тяжеловес Шеннон Бриггс сдал положительную допинг-пробу, как сообщает ESPN. 

Проба Бриггса содержит высокий уровень тестестерона. 3 июня был запланирован бой Бриггса за титул регулярного чемпионата WBA, однако теперь поединок с пуэрториканцем Фресом Окендо будет отменен.

Напомним, что Бриггс был чемпионом мира по версии Всемирной Боксерской Организации (WBO) и является обладателем рекорда по количеству нокаутов в первом раунде – 36.

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