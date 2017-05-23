Шеннон Бриггс провалил допинг-тест

Американский боксер-тяжеловес Шеннон Бриггс сдал положительную допинг-пробу, как сообщает ESPN.



Проба Бриггса содержит высокий уровень тестестерона. 3 июня был запланирован бой Бриггса за титул регулярного чемпионата WBA, однако теперь поединок с пуэрториканцем Фресом Окендо будет отменен.

Напомним, что Бриггс был чемпионом мира по версии Всемирной Боксерской Организации (WBO) и является обладателем рекорда по количеству нокаутов в первом раунде – 36.