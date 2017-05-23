«МЮ» раздумывает над трансфером Баркли

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Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

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