«МЮ» раздумывает над трансфером Баркли
Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mirror.
Согласно источнику, в услугах игрока сборной Англии заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Отмечается, что руководство готово предложить за хавбека «ирисок» 20 млн евро.
При этом источник уверяет, что футболист не сумел договориться с мерсисайдским клубом о новом контракте и готов покинуть команду этим летом.
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