Жерар Пике: Хочу, чтобы Буффон получил «Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике пожелал вратарю туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону получить «Золотой Мяч».

«В этом году «Золотую бутсу» получит Лионель Месси как лучший бомбардир, также он заслужил «Золотой мяч». Но если посмотреть на трофеи, то Буффон выиграл скудетто, Кубок Италии и может выиграть Лигу чемпионов. Он заслужил этот приз за свою карьеру, а также за этот сезон. Было бы здорово, если бы он стал вторым вратарем после Льва Яшина, который получит эту награду», - сказал Пике газете Marca.



Напомним, что 3 июня «Ювентус» сыграет в финале Лиги Чемпионов с мадридским «Реалом» в Кардиффе.