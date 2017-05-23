Андрей Червиченко: Джикия – самый прогрессирующий футболист РФПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, кто из молодых игроков наиболее ярко проявил себя в завершившемся чемпионате России.

- Джикия. Хотя, когда он только перешел в «Спартак» из «Амкара», я сильно критиковал его. Но по ходу второго круга он прибавлял, и из молодых футболистов у него, как мне кажется, самый большой прогресс. Из тех, кто на подходе к сборной, Джикия сейчас, наверное, лучше всех, - считает Червиченко.