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Андрей Червиченко: Джикия – самый прогрессирующий футболист РФПЛ

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, кто из молодых игроков наиболее ярко проявил себя в завершившемся чемпионате России.

- Джикия. Хотя, когда он только перешел в «Спартак» из «Амкара», я сильно критиковал его. Но по ходу второго круга он прибавлял, и из молодых футболистов у него, как мне кажется, самый большой прогресс. Из тех, кто на подходе к сборной, Джикия сейчас, наверное, лучше всех, - считает Червиченко.

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