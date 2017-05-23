«Интер» предлагает Спаллетти 4 млн евро за сезон

Руководство «Интера» продолжает вести поиски нового главного тренера, сообщает Football Italia.

Согласно источнику, наставник «Челси» Антонио Конте примет окончательное решение по вопросу своего будущего после разговора с владельцем «синих» Романом Абрамовичем. При этом источник сообщает, что возвращение Конте в серию А маловероятно.

Отмечается, что главным претендентом на пост наставника «Интера» является Лучано Спаллетти, который на данный момент не продлил контракта с «Ромой». Соглашение специалиста истекает этим летом.

Миланский клуб предлагает Спаллетти трехлетний контракт с зарплатой в 4 млн евро за сезон. Ранее сообщалось, что клуб готов предложить пятилетний контракт Конте с общей суммой в 150 млн евро.