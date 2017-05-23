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«Югра» начнет подготовку к новому сезону 6 июля

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Игроки хоккейного клуба «Югра» начнут готовиться к новому регулярному сезону КХЛ 6 июля на сборе в Ханты-Мансийске, сообщает официальный сайт команды.

3 июля игроки начнут проходить медицинское обследование, а еще через три дня стартует тренировочный сбор, который продлится до 16 июля. Затем подопечные Игоря Захаркина отправятся в Белоруссию, где сыграют товарищеские матчи с «Неманом», а с 14 по 19 августа сыграют в Омске на турнире памяти Виктора Блинова.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Югра» заняла 13-е место в Восточной Конференции и не попала в плей-офф Кубка Гагарина

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