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«Арсенал» ведет борьбу с «ПСЖ» за защитника «Реала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду Эктора Бельерина. Об этом сообщает Don Balon.

Согласно источнику, «пушкари» собираются приобрести на замену испанцу защитника мадридского «Реала» Данило, который готов рассмотреть предложения от других команд. Отмечается, что бразилец недоволен ролью сменщика Дани Карвахаля. 

При этом английскому клубу предстоит выдержать борьбу за футболиста «сливочных» у «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 25-летний Данило провел 24 матча, забил один гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «сливочных» в 16 млн евро, а его соглашение с «Реалом» действует до 2021 года.

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