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Сандро Росель задержан по подозрению в отмывании денег

Источник:  EL MUNDOКомментарии

Бывший президент испанской «Барселоны» Сандро Росель задержан сотрудниками полиции по подозрению в отмывании денег, сообщает El Mundo.

Арест Роселя связан с отмыванием денег на сумму более 15 миллионов евро при продаже имиджевых прав на сборную Бразилии. Ранее Росель был фигурантом углового дела о мошенничестве при переходе Неймара в «Барселону» летом 2013 года.

Напомним, что Росель был президентом «Барселоны» в 2010-2014 годах.   

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