Винченцо Монтелла: Доннарумма должен понять, чего он хочет

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заверил, что клуб делает все, чтобы удержать в своих рядах голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.

«Руководство прилагает все усилия для того, чтобы сохранить Доннарумму. Мне нравится этот парень. Он должен сделать выбор, но в первую очередь Джанлуиджи должен понять, чего он действительно хочет. Ему нужно сохранять спокойствие.

Деулофеу? Жерар дал нашей команде многое. Он оказал большое влияние на игроков. Его судьба от нас не зависит», – приводит слова специалиста Football Italia.

Ранее агент Доннаруммы Мино Райола сообщил, что его клиент примет решение по окончании сезона 2016/17.

Что касается Деулофеу, то его, как сообщает пресса, собирается вернуть «Барселона».