Панченко, Ионов и Чепчугов покидают ЦСКА

После окончания сезона РФПЛ 2016/2017 три футболиста покинули ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба.



Кирилл Панченко, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал за московское «Динамо», заключил контракт с бело-голубыми на постоянной основе.

Алексей Ионов, который прошлый сезон провел в аренде в ЦСКА, возвращается в «Динамо».

Также армейцы решили не продлевать контракт с голкипером Сергеем Чепчугов, который обретает статус свободного агента.