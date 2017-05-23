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Артем Дзюба: На вершину «Спартак» забрался, посмотрим, как удержится на ней

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший форвард московского «Спартака» Артем Дзюба, который ныне защищает цвета «Зенита», прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.

«Раз выиграли, значит выиграли. Чемпионат продолжается тридцать туров, просто так в нем не побеждают. Есть, конечно, много нюансов, о которых сейчас бессмысленно говорить. Проигравшие после драки кулаками не машут. Определенный фарт у «Спартака» был? Да. Команда объединилась – да. «Зенит» и ЦСКА в этот раз слабее, чем обычно, – да. Но это не умаляет заслуг «Спартака». Он набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА.

Я, правда, никогда не видел, чтобы «Спартак» так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл «Спартак». Видел, как многие болельщики радовались, они заслужили, заждались. На вершину «Спартак» забрался, посмотрим, как удержится на ней. Следующий сезон будет показательным. Лига чемпионов опять-таки. Мы, надеюсь, будем сильнее. Нам нужно укрепляться. «Зенит» не может третий сезон подряд остаться без титула», – цитирует игрока «Спорт день за днем».

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