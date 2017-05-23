Артем Дзюба: У меня прекрасные отношения с Луческу

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свои отношения с главным тренером Мирчей Луческу.



«Совершенно нормально (нахожу общий язык). Несмотря на все нюансы. Когда в команде много людей, не все играют, отношение к тренеру разное. Но у меня прекрасные отношения с Луческу. Я понимаю, чего он хочет от меня, как этого добиваться, есть всегда диалог, он меня может направить, я с большим уважением к нему отношусь. Человек 43 года в футболе без перерыва. Часто бывает, то, что он говорит, то и происходит. Луческу всегда повторял: «Ребята, у меня большой опыт, я понимаю, что кто-то может быть недоволен, но я действую в интересах команды». Поэтому я тренера поддерживаю. Хотя всякое бывает», - приводит слова Дзюбы «Р-Спорт».

Напомним, что «Зенит» в прошедшем чемпионате России занял третье место и завоевал путевку в третий квалификационный раунд Лиги Европы.