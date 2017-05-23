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УЕФА не имеет информации о подготовке теракта на финале Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учел все риски возможных атак террористов на финале Лиги Европы 2016/2017 и сообщил, что на настоящий момент данных о подготовке нападения не имеется.

«В настоящее время нет конкретной информации, которая позволила бы предположить, что какое-либо из мероприятий в рамках финала Лиги Европы в Стокгольме может стать целью для нападения. УЕФА в течение многих месяцев тесно сотрудничал с местными властями и Шведским футбольным союзом. Риск террористической угрозы был учтен с самого начала. Кроме того, после ряда атак в Стокгольме в апреле мы усилили меры безопасности. УЕФА призывает поклонников прибыть на стадион как можно раньше, так как из-за жестких мер безопасности будут проведены детальные проверки при входе, что приведет к потенциальным задержкам в доступе на стадион», - сообщает пресс-служба УЕФА. 

Напомним, финал Лиги Европы 2016/2017 состоится 25 мая в Кардиффе, трофей разыграют «Манчестер Юнайтед» и «Аякс». 

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